Im April hatte sich der Sozialausschuss für die Einrichtung eines Seniorenbusses ausgesprochen. Organisiert werden soll der Fahrdienst über einen Verein. Am Donnerstag, 17. Oktober, 19 Uhr, steht ein wichtiger Schritt für die Umsetzung des Projekts an: die Gründungsveranstaltung des Vereins im Mehrgenerationenhaus (Dresdner Straße 2). An dem Abend wird der Verein als Rechtsträger für das Projekt gegründet. Dabei wird die Satzung beschlossen, auch ein Vorstand wird gewählt. Danach geht laut Stadtverwaltung die inhaltliche Projektentwicklung weiter.

Senioren- oder Bürgerbusse gibt es in vielen Gemeinden in Rheinland-Pfalz, in der Region etwa in den Verbandsgemeinden Freinsheim, Wachenheim, Deidesheim und Lambrecht. Mit dem Seniorenbus soll älteren Menschen die Möglichkeit geboten werden, von ihrer Wohnung beispielsweise zum Arzt, auf den Friedhof oder zum Einkaufen und später wieder nach Hause gefahren zu werden. Zu einer ersten Informationsveranstaltung waren im Juli etwa 70 Besucher gekommen.

Die Agentur Landmobil, die die Stadt bei der Umsetzung des Vorhabens unterstützt, rechnet damit, dass der erste Seniorenbus im Frühsommer 2025 fahren kann. Zur besseren Planung des Abends kommende Woche bittet die Stadtverwaltung um Anmeldung per E-Mail an lena.schmidt@bad-duerkheim.de oder per Telefon: 06322 935-3305. Wer sich noch im Verein engagieren will, ist ebenfalls willkommen.