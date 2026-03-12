1800 Fahrten, 9000 Kilometer und Hilfe im Alltag: Der Seniorenbus entwickelt sich zum Erfolgsmodell. Auch der Bürgerverein, der den Bus verantwortet, sieht sich auf Kurs.

Der Bürgerverein hat sich mit dem Betrieb des Seniorenbusses zu einem ebenso engagierten wie wertvollen Akteur in der Region entwickelt: Mehr als 1800 Einzelfahrten haben die Ehrenamtlichen seit Juni 2025 abgewickelt. Dabei hat der Bus rund 9000 Kilometer zurückgelegt, um Seniorinnen und Senioren Mobilität zu ermöglichen. Der Service wird von 18 Fahrern und 27 Beifahrern ehrenamtlich betrieben. Ebenfalls unverzichtbar ist die Arbeit des Telefonteams, das in Karola Zwar eine eigene Teamleiterin bekommen hat.

Durchschnittsalter der Fahrgäste: 82 Jahre

Die Nutzerzahlen sprechen ebenfalls eine deutliche Sprache: 109 Fahrgäste, die im Durchschnitt 82 Jahre alt sind, nehmen regelmäßig die Gelegenheit wahr, mit dem Bus zu Terminen, Einkäufen oder Veranstaltungen zu gelangen. Besonders geschätzt werden nach Angaben des Bürgervereins Sonderfahrten wie die regelmäßigen Besuche im Café Trift des Mehrgenerationenhauses oder die Ausflüge zum Hüttentreff des Pfälzerwaldvereins an der Weilach. Der Verein leiste damit auch einen Beitrag gegen die Einsamkeit und für die soziale Teilhabe, betonte Horst Bäuml, Vorsitzender des Bürgervereins, bei der Mitgliederversammlung am Dienstag.

Dabei ehrte der Verein Hilde Berdi als 100. Fahrgast. Bäuml hob die enge Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Bad Dürkheim bei dem Projekt hervor. Die Stadt ist eines von mittlerweile 113 Mitgliedern des Bürgervereins. Auch die Kooperation mit anderen Akteuren wie der Gemeindeschwester Plus, Vera Götz, trage zur erfolgreichen Arbeit des Vereins bei, so Bäuml.

Mehr als ein Fahrdienst

Das Angebot des Seniorenbusses geht dabei über den reinen Fahrdienst hinaus – so begleiten die Ehrenamtlichen Seniorinnen und Senioren auch zum Arzt oder helfen beim Tragen der Einkaufstasche. Darüber hinaus stellt der Verein einen gut lesbaren Seniorenwegweiser zur Verfügung oder bietet Vorträge zu Themen an, die besonders ältere Menschen betreffen.

Im Netz