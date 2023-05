Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nächster internationaler Auftritt für Ronald Jung: Der Leiter der Tennisschule beim TC Schwarz-Weiß Bad Dürkheim ist derzeit in Boca Raton im US-Staat Florida. Dort ist er bei der Team-Weltmeisterschaft der Herren 55 in der Auswahl des Deutschen Tennisbunds am Start.

Noch bis Freitag findet die Weltmeisterschaft in Florida am Südost-Zipfel der USA statt. Ronald Jung, Leiter der Tennisschule im TC Schwarz-Weiß Bad Dürkheim und amtierender Vizeweltmeister