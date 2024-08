Die für Bad Dürkheim zuständige Gemeindeschwester plus bietet am Dienstag, 27. August, 14.30 Uhr, unter dem Motto „Fit mit dem Rollator“ wieder einen Spaziergang mit dem Rollator an. Treffpunkt ist am Hotel Mercure, Wurstmarktplatz, Bad Dürkheim.

Nach dem gemeinsamen Bewegen mit dem Rollator besteht die Möglichkeit zur Einkehr zum Kaffeetrinken und Plaudern. Ende ist um 16.30 Uhr. Informationen: Vera Götz, Thymianweg 2, Bad Dürkheim, Telefon: 06322 961 9125, Handy: 0151 18976130, E-Mail: Vera.Goetz@kreis-bad-duerkheim.de, www.kreis-bad-duerkheim.de/Gemeindeschwester.