Ein 71 Jahre alter Mann hat bei einem Sturz von seinem Pedelec am Donnerstagmorgen in Bad Dürkheim Schürfwunden und Prellungen erlitten. Der Mann war nach Polizeiangaben gegen 10.20 Uhr ohne Fremdeinwirkung auf die Fahrbahn der Philipp-Fauth-Straße gestürzt. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den 71-Jährigen und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. An dem Rad entstand ein Schaden, den die Polizei auf etwa 100 Euro schätzt.