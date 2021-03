Am Donnerstag haben Telefonbetrüger nach Angaben der Polizei vermehrt in Bad Dürkheim und Erpolzheim angerufen. Glücklicherweise seien jedoch alle Angerufenen über die aktuellen Betrugsmaschen informiert gewesen und hätten die die Gespräche schnell beendet, sodass niemandem finanzieller Schaden entstand. Bei einem älteren Erpolzheimer rief demnach zunächst ein angeblicher Mitarbeiter des US-Konzerns Microsoft an. Da der Mann keinen Computer besitzt, war die Betrugsabsicht offensichtlich. Der Täter gab jedoch nicht auf und rief einige Stunden später erneut an. Diesmal gab er sich als Mitarbeiter einer Lottogesellschaft aus und bot eine Vertragsverlängerung an. Da der Erpolzheimer auch kein Lotto spielt, durchschaute er diesen Betrugsversuch ebenfalls sehr schnell und legte auf.

Die Beamten weisen daraufhin, dass es sich bei den angezeigten Anrufnummern meistens um im Internet erzeugte Nummern handelt, die nicht nachverfolgt werden können. Geschädigte sollen sie sich trotzdem notieren und Anzeige bei der Polizei erstatten. Wer ebenfalls Opfer eines solchen Anrufs würde, soll sich unter Telefon 06322 9630, oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de an die Polizei Bad Dürkheim wenden.