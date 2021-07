Missglückter Abbiegeversuch: Am Freitag, 9.45 Uhr, wollte ein 81-Jähriger aus Chemnitz mit seinem Wagen von der Straße Am Obstmarkt nach rechts in die Philipp-Fauth-Straße abbiegen.

Hierbei übersah er laut Polizeibericht das Auto eines vorfahrtberechtigten 35-Jährigen aus Bad Dürkheim. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich und wurden beschädigt. Verletzt wurde laut Polizei keiner der beiden Beteiligten.