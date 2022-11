Ein 78-Jähriger ist am Montagmittag an der Dürkheimer Bruchkreuzung in einen Notarztwagen gefahren. Dabei wurde der Fahrer des Notarztwagens leicht an der Hand verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war 37-Jährige mit seinem Einsatzfahrzeug auf der B37 aus Richtung A650 kommend „mit Sonder- und Wegerechten“ unterwegs – das heißt, für ihn galten bestimmte Regeln der Straßenverkehrsordnung nicht, andere Fahrzeuge mussten sich nach ihm richten. Der Senior war mit seinem VW Golf von der B271 kommend geradeaus in Richtung „McDonalds“ unterwegs. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Laut Polizei entstand ein Schaden von 8000 Euro. Bis zur Räumung der Unfallstelle musste der Verkehr durch Polizeibeamte geregelt werden.