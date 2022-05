„Unabhängiger werden von fossilen Energien – einfache und kostengünstige Sofort-Maßnahmen“ – um dieses aktuelle Thema geht es in einer kostenlosen dreiteilige Web-Seminarreihe, die am Mittwoch, 11. Mai, von 18 bis 19.30 Uhr startet. Sie wird unter anderem von der Verbraucherzentrale und der Energieagentur Rheinland-Pfalz, dem Bezirksverband Pfalz und den Klimaschutzmanagern von Mittelhaardt und Südpfalz/Vorderpfalz angeboten.

Der überwiegende Teil bestehender Wohngebäude wird mit fossilen Brennstoffen beheizt. Die aktuell turbulente Situation auf den Energiemärkten, steigende Kosten und Sorgen über die Versorgungssicherheit und Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen seien eine zunehmende Belastung für die Bürgerinnen und Bürger, heißt es in einer Mitteilung der Energieagentur.

Ein guter Wärmeschutz sei die beste Methode, um Heizenergie zu sparen. Auch im Sommer habe die Gebäudedämmung Vorteile. In der Vortragsreihe erläutern Experten der Verbraucherzentrale, worauf es dabei ankommt. Dabei geht es von einfachen Sofortmaßnahmen bis zu aufwändigeren Sanierungen, die gut geplant werden müssen.

Dämmung in Eigenleistung

Beim ersten Web-Seminar gibt Klaus Danner, Energieberater der Verbraucherzentrale, Tipps, wie sofort und in Vorbereitung auf den nächsten Winter Energie eingespart werden kann. Er zeigt die wichtigsten Ansatzpunkte auf und informiert über kleinere Dämmungen, die in Eigenleistung durchgeführt werden können sowie Maßnahmen, um Strom zu sparen.

Das zweite Web-Seminar zum Thema „Fassade dämmen – am besten nachhaltig“ findet am Mittwoch, 8. Juni, statt; der dritte Teil der Online-Reihe widmet sich am Mittwoch, 29. Juni, den Themen Dachdämmung und Hitzeschutz.

Interessierte können sich anmelden unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp.