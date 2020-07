Nur alle 5000 bis 7000 Jahre kommt der Komet Neowise der Erde so nah, dass er mit bloßem Auge zu sehen ist – derzeit ist es wieder soweit. Die Gunst der Stunde nutzte unsere Fotografin Daniela Rupp für diese spektakuläre Aufnahme, die den kosmischen Gesteinsbrocken über der Limburg zeigt. Das Bild entstand am Montag gegen 23.30 Uhr. Genau genommen sind es zwei Aufnahmen, die sie übereinander gelegt hat: eine vom Kometen, eine von der Limburg. Am 23. Juli steht Neowise der Erde am nächsten. Dann beträgt seine Entfernung „nur“ noch 103 Millionen Kilometer. Das entspricht ungefähr zwei Dritteln des mittleren Abstands der Erde zur Sonne. Entdeckt wurde Neowise erst im März von dem reaktivierten Weltraumteleskop gleichen Namens. Seinen nächsten Vorbeiflug zum kurzen Auftauen in Sonnennähe hat er wahrscheinlich erst um das Jahr 8845.