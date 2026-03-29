Im Mehrgenerationenhaus Bad Dürkheim (MGH) wird ein Selbstverteidigungskurs für Seniorinnen und Senioren angeboten. Veranstalter ist der Sicherheitsberater für Senioren in Kooperation mit dem MGH. Geleitet wird der Kurs von Ralf Heffner, Trainer für Kung-Fu und Karate, der auf Verteidigungsmöglichkeiten für ältere Menschen spezialisiert ist. Vermittelt werden unter anderem Techniken mit Stock oder Schirm, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die jeweils dreistündigen Kurse finden mittwochs von 14 bis 17 Uhr (1. und 29. April, 20. Mai, 3. Juni) sowie samstags von 13 bis 16 Uhr (11. April, 9. und 30. Mai, 18. Juli) statt. Eine Anmeldung ist per E-Mail an soziales@bad-duerkheim.de oder telefonisch unter 06322 9533430 möglich.