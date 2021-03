Selbsttest, PoC-Antigen-Schnelltest, PCR-Test: Die Möglichkeiten, um herauszufinden, ob man sich mit dem Coronavirus angesteckt hat, sind mittlerweile so vielfältig wie die Art der Impfstoffe. Bei beiden holpert es ja in Sachen Strategie noch gewaltig. Bei den Selbsttests gibt es auch noch unterschiedliche Auffassungen darüber, was zu tun ist, wenn dieser daheim am Esszimmertisch positiv ausfällt. Der Kreis hat sich der Meinung der Mainzer Landesregierung angeschlossen und gibt in einem solchen Fall einen offiziellen Schnelltest bei einem Testzentrum, Arzt oder einer Apotheke als nächsten Schritt vor. Fällt der dann auch positiv aus, muss noch ein PCR-Test gemacht werden. Das Bundesgesundheitsministerium rät im Internet nach einem positiven Selbsttest gleich zu einem PCR-Test (der mit dem „Goldstandard“).

Man ahnt es schon: Der Umweg hat mit rechtlichen Dingen zu tun. Deshalb sollte gleich am Esszimmertisch die richtige Strategie festgelegt werden. Der offizielle Schnelltest ist rechtlich verbindlich. Damit bekommt der positiv Getestete den offiziellen Bescheid, dass er sich in Isolation begeben müsse, so das Gesundheitsamt. Diesen brauche man etwa für den Arbeitgeber. Die rechtliche Sicherheit sei auch nötig, um Kontaktpersonen gleich in Quarantäne schicken zu können. Warte man auf ein PCR-Ergebnis, könne es ein bis zwei Tage dauern.

Außerdem: Wenn nach einem offiziellen Schnelltest das Ergebnis auf einmal negativ ist, kann man die Selbstisolation sofort beenden, so das Gesundheitsamt. Auch hier greift also das Tempo-Argument.

Im übrigen macht das Amt darauf aufmerksam, sich bei Symptomen direkt an einen Arzt zu wenden und sich gleich von seiner Umwelt abzusondern. led