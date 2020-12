Wenn bisher jemand in häusliche Quarantäne musste, hat das zuständige Gesundheitsamt mündlich und schriftlich angeordnet. Das hat sich nun geändert. Ab sofort müssen sich Corona-Infizierte oder krankheitsverdächtige Personen sowie deren Haushaltsangehörige und enge Kontaktpersonen selbstständig in häusliche Quarantäne begeben.

Das bedeutet, dass das Gesundheitsamt, das für den Landkreis Bad Dürkheim und Neustadt zuständig ist, keine entsprechenden Bescheide mehr verschickt. Die neue Regelung gilt zunächst bis Freitag, 15. Januar. Das Gesundheitsamt folgt damit dem Beschluss des Ministerrats in Mainz vom 8. Dezember, der beinhaltet, dass vorübergehend auf die schriftliche Anordnung durch das Gesundheitsamt verzichtet wird.

Dadurch, dass sich Menschen selbstständig in Quarantäne begeben, sollen Ansteckungen besser verhindert und Infektionsketten schneller unterbrochen werden. Das sei „eine wichtige Maßnahme zum gesundheitlichen Schutz und bedeutet zudem eine Entlastung für unser Gesundheitsamt“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU).

Erkrankte, Krankheitsverdächtige und Kontaktpersonen

Krankheitsverdächtig ist, wer typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus wie Fieber, trockener Husten, Störung des Geschmacks- und Geruchssinn aufweist und bei dem ein PCR-Test durchgeführt oder angeordnet wurde. Als positiv auf Covid-19 getestet gilt, wer über ein positives Testergebnis informiert wurde. Gemeint sind Ergebnisse von den sogenannten PCR- und auch Antigen-Tests. Hausstandsangehöriger ist jeder, der mit einer positiv getesteten Person in einer Wohnung zusammenlebt. Eine Kontaktperson der Kategorie I ist jeder, der nach den geltenden Kriterien des Robert Koch-Institutes vom zuständigen Gesundheitsamt als solche eingestuft wurde. Unter anderem geht es dabei um engen Kontakt zu einem Erkrankten oder einem Kontakt in einem Raum mit hoher Konzentration infektiöser Aerosole. Dazu können auch Personen der Kategorie Schul- oder Kita-Cluster gehören. Das sind Schüler, in einer Kindertageseinrichtung betreute Kinder, Lehrer sowie Erzieherinnen, die vom zuständigen Gesundheitsamt als solche eingestuft wurden.

Zu Hause bleiben und keinen Besuch bekommen

Wer in Quarantäne muss, muss in seiner Wohnung bleiben und darf nicht von Menschen besucht werden, die nicht dem eigenen Hausstand angehören. Die Dauer der häuslichen Quarantäne kann im Regelfall frühestens nach zehn Tagen beendet werden.

Ausführliche Informationen und häufig gestellte Fragen zu Quarantäne und Kontaktpersonen sind auf den Internet-Seiten des Landes zu finden unter www.corona.rlp.de unter dem Menüpunkt „Quarantäne- und Einreiseregeln“ oder auf den Seiten des RKI unter www.rki.de.