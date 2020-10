Am Samstagnachmittag kam es in der Weinstraße in Kallstadt zu einem Unfall, nachdem ein 75-jährige Fahrer eines Audis laut Polizei aufgrund eines Sekundenschlafes von der Fahrbahn abgekommen und auf die Gegenfahrbahn geraten war. Hier kollidierte er mit einem Transporter. Eine entgegenkommende Opel-Fahrerin konnte einen Frontalzusammenstoß noch verhindern, indem sie auswich. Allerdings wurde ihr Wagen an der Fahrerseite getroffen. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 39.000 Euro geschätzt. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt.