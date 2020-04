Am Dürkheimer Stadtplatz kann seit Mittwoch offiziell seitlich geparkt werden. Vier Parkplätze sind an der Westseite markiert worden. Sie sind sofort als Parkplätze einsatzbereit, eine neue Beschilderung sei nicht notwendig, sagt die Pressesprecherin der Stadt, Petra Wurm. Auf den neuen Plätzen kann zu den gleichen Gebühren wie auf dem restlichen Platz geparkt werden. Die nun umgesetzte Parklösung ist ein Kompromissvorschlag, der im vergangenen November im Bauausschuss getroffen wurde. Gisela Hoffmann (CDU) hatte vorgeschlagen, das seitliche Parken auf dem Stadtplatz künftig an einer Seite zu erlauben. Die Ostseite soll als Verlängerung der Weinstraße Süd frei gehalten werden. Bislang war das seitliche Parken auf dem Platz verboten. Das Parken in den Randzonen war aber in der Praxis ständig vorgekommen. Die Stadt wollte deshalb zunächst an beiden Seiten das Parken unmöglich machen. Aber: Das wilde Parken wurde zuletzt von einigen zwar nicht als ideal, aber doch als Notwendigkeit angesehen. Gerade die Einzelhändler wollten diese Möglichkeit für ihre Kundschaft aufrechterhalten. An der Ostseite soll das seitliche Parken künftig mit Blumenkübeln verhindert werden. Außerdem ist eine Erhöhung der Parkgebühren beschlossen worden. Beides wurde noch nicht umgesetzt, so Wurm. Dies solle aber noch vor den Sommerferien geschehen.