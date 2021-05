Die Fußballerinnen des FC Leistadt sind seit der vergangenen Saison Tabellenführer in der Bezirksliga. Die neue Trainerin Josephin Diwok und die Frauen hoffen, dass das Training bald wieder möglich ist .

Josephin Diwok, die zu Beginn der vergangenen Saison von der Co-Trainerin zur hauptamtlichen Übungsleiterin aufgestiegen ist und damit die Nachfolge von Christian Vogelei bei den Leistadter Fußballdamen übernommen hat, blickt auf einen erfolgreichen Start in ihre erste Saison zurück.

„Für uns hat es sehr erfolgreich begonnen, und die Stimmung in der Mannschaft ist wirklich super“, berichtet die Trainerin. Mit Corona sei dann „ein Schlag auf den Kopf“ gekommen und die Spielerinnen seien sehr geknickt gewesen, nicht mehr spielen und trainieren zu können. Die ausgetragenen Partien gewann die Mannschaft mit 2:0 gegen die SG Blau-Oppau und mit 5:0 gegen Eintracht Lambsheim, was dem FC Leistadt die Tabellenführung bescherte.

Mit Online-Training fit halten

„Seit November haben wir nicht mehr gemeinsam trainiert, und die Mädels halten sich durch Online-Training fit“, sagt Diwok. Über die Plattform Zoom sei ein „Live-Training“ abgehalten worden, das die Spielerinnen Katrin Liebig und Nicole Salge organisiert hatten, Sie hatten sich ein paar Übungen für die Kräftigung und den Muskelaufbau ausgedacht. „Alle haben die Übungen dann daheim vor dem PC, Tablet oder Handy mitgemacht.“ Die Trainerin selbst motiviert das Team, indem sie immer neue Joggingstrecken, die sie selbst getestet hat, in die gemeinsame WhatsApp-Gruppe einstellt. „Die Mädels sind alle selbst für ihre Fitness zuständig. Ich erwarte da nicht unbedingt eine Rückmeldung, denn alle sind alt genug. Die Kondition zeigt sich dann, wenn es mal wieder losgeht“, erklärt Diwok.

Die Mannschaft spielt in dieser Saison in der Siebener Runde, das heißt mit einer Torfrau und sechs Feldspielerinnen auf einem verkleinerten Feld und kleineren Toren, wie man sie aus dem Hallenfußball kennt. Allewünschen sich, bald wieder kicken zu können. „Selbst wenn der Spielbetrieb noch nicht laufen würde, wollen sich alle bald wieder auf dem Platz mit Ball bewegen“, erzählt die Übungsleiterin, die sich jedoch keine große Hoffnung macht, dass die Saison bald fortgeführt werden wird. „Ich denke, dass es im Sommer mit der Saison 2021/22 wieder richtig losgehen wird und die jetzige Spielrunde abgeschlossen sein wird, denn wir haben noch nicht einmal die Vorrunde beendet, und einige Mannschaften haben erst ein Spiel gemacht“, erläutert Diwok. Sie denke dabei auch daran, dass die Vereine dann genug Vorlaufzeit hätten, alles zu organisieren, um einen reibungslosen Spielbetrieb zu gewährleisten. Denn Corona bedeute schon einen großen Mehraufwand für die Vereine.

Fußballerinnen suchen Verstärkung

Als Ziel für den Frauenfußball in Leistadt formuliert Diwok, eines Tages auch wieder in einem Elferfeld spielen zu wollen. „Wir hatten in der vergangenen Zeit einige Abgänge aufgrund beruflicher Veränderungen, Studium oder auch Babypausen der Spielerinnen zu verzeichnen und sind in der vergangenen Saison schon im Neuner Feld angetreten“, informiert die Trainerin, die zurzeit auf einen Kader von zehn bis zwölf Sportlerinnen zurückgreifen kann.

Wer Lust hat, Leistadts Fußballerinnen ein bisschen auf die Sprünge zu helfen und selbst Spaß am Fußballspielen hat, kann sich an die Geschäftsstelle des FC Leistadt wenden, um bei Spielleiterin Christine Bauer einen Termin für den Medizincheck zu vereinbaren.