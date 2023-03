Das Klimabündnis der Naturfreunde Bad Dürkheim-Grethen lädt in Kooperation mit dem Klimaschutzmanagement der Stadt Bad Dürkheim zum Vortrag „Seelische Gesundheit in Zeiten von Klima-Krise und Krisen-Klima“ ein. Der Vortrag findet am Donnerstag, 9. März, 19 Uhr, im Mehrgenerationenhaus (Dresdener Straße 2) statt. Psychotherapeut Norbert Winkler wird auf die aktuellen Herausforderungen unserer Zeit und ihre Auswirkungen auf die seelische Gesundheit eingehen. Er zeigt Wege auf, wie Ängste überwunden und gemeinsam gehandelt werden könne, so die Veranstalter. Die Klimaschutzmanagerinnen werden den Vortrag durch konkrete Beispiele aus der Stadt ergänzen. Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Anmeldung unter klimaschutz@bad-duerkheim.de oder Telefon 06322 935-2132.