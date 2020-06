Die „Wir-kicken-zu-Hause-Liga“ des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) geht am Wochenende zu Ende. Dann steht das Finale im virtuellen Fußballspiel Fifa20 auf der Konsole Playstation 4 an. Für Sebastian Becker von Rot-Weiss Seebach war erst in der K.o.-Runde Endstation. Wie lautet sein Fazit nach fast zwei Monaten virtuellen Fußballs?

Becker war einer von fünf Seebacher E-Sportlern, die am Spielbetrieb teilnahmen. Er war aber am Ende gegen seinen Gegner vom FC Speyer chancenlos, verlor klar mit 0:5. Die Ligaphase hatte der Jugendcoach der Rot-Weissen noch mit 38 Punkten aus 15 Spielen auf Rang zwei abgeschlossen. „Einer meiner Vereinskollegen ist wegen eines Punkts nicht in die K.o.-Runde eingezogen. Der Rest war im grauen Mittelfeld“, erzählt Becker und betont: „Letztlich hatte ich in meiner Liga Glück. Die anderen Spielklassen waren stärker besetzt. Das habe ich gegen Speyer gemerkt. Mein Kontrahent hatte bis da alles gewonnen. Leider habe ich hoch verloren.“

Digitale Vorteile bei französischer Nationalelf

Dennoch zieht Becker ein positives Fazit: „Das war eine sehr gute Idee des Verbandes. Das hat viel Spaß gemacht. Die Organisation war problemlos.“ Becker ist mit zwei Teams „aufgelaufen“. „Zunächst habe ich mit dem 1. FC Kaiserslautern gespielt, später mit der französischen Nationalmannschaft“, erzählt er. Warum Frankreich? Jeder digitale Spieler hat einen Stärkewert von 85, aber ein Akteur kann dennoch einen starken und einen schwächeren Fuß haben. „Bei Frankreich gibt es viele Spieler mit starken schwachen Füßen“, schmunzelt Becker und meint damit, dass sie doch mit beiden Füßen gleich stark sind. Außerdem sei bei den Franzosen der große Olivier Giroud „ein Vorteil“.

Ob die Rot-Weissen nun eine E-Sport-Abteilung gründen? „Das ist Zukunftsmusik. Wir sind ein kleiner Verein. Die Erste Mannschaft steigt wohl in die Bezirksliga auf. Da hat man nun erst einmal Baustellen.“ Dennoch könnte sich Becker sehr gut vorstellen, noch einmal eine Saison in der „Wir-kicken-zu-Hause-Liga“ zu spielen. „Das hat Spaß gemacht, es ist mal etwas ganz anderes“, sagt er.