Nach der Räumung des Mehrfamilienhauses in der Seebacher Straße am Sonntag ermittelt jetzt die Neustadter Kriminalpolizei. Insbesondere geht es um die Frage, was der 43-jährige, offenbar geistig verwirrte Mann vorhatte.

Benzingeruch hatten Bewohner des Mehrfamilienhauses am Sonntagmorgen aus der Wohnung des Mannes wahrgenommen und deshalb die Polizei alarmiert. In dem darauf folgenden Großeinsatz von Polizei,