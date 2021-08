Die örtlichen Gastronomen und Musiker unterstützen und den Menschen trotz Pandemie ein Stück Geselligkeit ermöglichen – mit diesen Zielen hatten Ortsbeirat und Kulturverein Seebach 2020 an drei Tagen im August auf den Dorfplatz eingeladen. 2021 gibt es eine Neuauflage mit Neuerungen.

Dass es in diesem Jahr wie auch 2020 im größten Dürkheimer Ortsteil keine Kerwe geben würde, sei relativ früh klar gewesen, sagt Ortsvorsteher Günter Eymael: „Das Risiko war uns einfach zu groß.“ Auch die Vereine, die eigentlich auf die Einnahmen aus der Kerwe angewiesen sind, hätten den Beschluss mitgetragen.

Da das Konzept im vergangenen Jahr sehr gut angekommen sei, habe man sich entschieden, den Seebacher Gastronomen für drei Tage im August wieder einen Teil des Dorfplatzes und seiner Umgebung zur Verfügung zu stellen. Neu ist nicht nur der Titel „Seebach! Summertime!“, sondern auch, dass die Wirte Veranstalter sind. Im Vergleich zu 2020 ist mit der Dorfschänke ein weiterer Betrieb hinzu gekommen, Käsbüro und Rebstöckel sind erneut dabei. „Ortsbeirat und Kulturverein organisieren mit, die Stadt beteiligt sich an den Kosten. Es ist sozusagen eine konzertierte Aktion“, erklärt Eymael.

Mit Livemusik

Das Konzept ist unverändert: Die Gastronomen stellen von Freitag, 20. August, bis Sonntag, 22. August, ein besonderes Angebot an Speisen und Getränken zusammen. Ein Teil des Dorfplatzes vor dem Käsbüro, eine Freifläche vor dem Rebstöckel und der Garten der Dorfschänke werden so bestuhlt, wie es die aktuellen Corona-Auflagen zulassen. Wer kommen möchte, muss bei einem der drei Betriebe reservieren.

An den drei Tagen spielen überwiegend Seebacher Musiker: Diana und Sascha starten am Freitag, 20. August, von 18 bis 21 Uhr auf dem Dorfplatz, September Feeling sind von 18 bis 19.30 Uhr in der Dorfschänke und von 20 bis 21.30 Uhr vor dem Rebstöckel zu hören. Am Samstag, 21. August, sorgen Diana und Sascha von 17 bis 19 Uhr vor dem Rebstöckel und von 19.30 Uhr bis 21 Uhr in der Dorfschänke und Olli Roth von 18 bis 21 Uhr auf dem Dorfplatz für musikalische Begleitung. Höhepunkt ist der Auftritt des Blazing Duet, bestehend aus Ian Fullwood und Jim Kahr, am Sonntag ab 17.30 Uhr auf dem Dorfplatz. Um 18 Uhr singt Frau Schröder im Rebstöckel. Trotz des erfolgreichen neuen Formats versichert Ortsvorsteher Eymael: „2022 feiern wir wieder eine traditionelle Kerwe.“

Noch Fragen?

„Seebach! Summertime!“ von 20. bis 22. August. Beginn: freitags um 17.30 Uhr, samstags um 17 und sonntags um 12 Uhr. Reservierungen: Telefon 06322 680963 (Käsbüro), 06322 7938200 (Rebstöckel) oder 06322 3038832 (Dorfschänke).