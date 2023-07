Die Seebacher feiern Kerwe: Vom Donnerstag bis Dienstag ist auf dem Dorfplatz einiges los. Start ist am Donnerstag um 18 Uhr, wenn der Kerwebaum gestellt und geschmückt wird. Für die musikalische Unterhaltung wurde Diana Breiling mit Partner engagiert.

Die Kerweeröffnung ist am Freitag ab 18 Uhr mit der Pfälzischen Weinkönigin Lea Baßler und der Dürkheimer Weinprinzessin Karolin Ott. Musik kommt vom Kaisertafel-Trio. Am Samstag beginnt das Programm um 15 Uhr mit Kinderschminken. „Magic Allesandro“ zaubert von 17 bis 18 Uhr. Ab 19 Uhr ist Alleinunterhalter Ernst Hochstetter zu hören und zu sehen. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit dem Kerwegottesdienst als „Kerch uff Pälzisch“. Er wird gehalten vom früheren Frankenthaler Dekan Werner Schwartz. Sein Thema: „Die Zeide sin annerscht worre – fer was brauche mer do heit noch die Kerch“. Außerdem werden zu bekannten Gesangbuchmelodien pfälzische Liedtexte gesungen. Es spielt der evangelische Posaunenchor Bad Dürkheim unter der Leitung von Sebastian Schipplick.

Kinderkarussell an allen Kerwe-Tagen

Ab 12 Uhr werden Weißwurst und Brezeln auf dem vorderen Dorfplatz serviert. Ab 16 Uhr ist Einzug auf den Kerweplatz mit der Kerweredd von Hans Jürgen Schweizer. Am Nachmittag unterhält außerdem die Dürkheimer Stadtkapelle.

Am Montag ist ab 16 Uhr Seniorennachmittag bei Rot-Weiss Seebach. Der Dienstag beginnt ab 16 Uhr, schon zwei Stunden später ist jedoch Kerweausklang mit der Band „Rent’n Roll“ sowie mit Spezialitäten vom „Käasbüro“ und Rot-Weiss Seebach. An allen Tagen lädt ein Karussell die Kinder zum Mitfahren ein.