Scharfe Kritik hat der Seebacher Ortsvorsteher Günter Eymael im Ortsbeirat an Stadt und Bauhof geübt. „Hier in Seebach werden ganze Straßenzüge vernachlässigt“, kritisierte der Ortsvorsteher. Büsche, Bäume und Sträucher würden nicht zurückgeschnitten, Kinder dadurch gefährdet, weil sie auf die Straße laufen müssten. Als Beispiele nannte Eymael die Linden in der Karl-Räder-Allee oder Flächen am Ebersberg. Umgekehrt schreibe das Ordnungsamt die Bürger an, deren Hecken oder Pflanzen etwas auf den Bürgersteig ragten und drohe mit Strafen wegen Verkehrsgefährdung. Bauamtsleiter Steffen Wietschorke sagte, dass „einiges nicht gut gepflegt“ sei. Durch das feuchte Wetter im Sommer sei „viel gesprossen“. „Es wird einfach seitens der Stadt zu wenig gemacht“, sagte Eymael. Von starken Ortsteilen, wie sie Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) im Wahlkampf versprochen habe, merke man in Seebach nichts.