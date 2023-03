Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rot-Weiss Seebach tritt in der Fußball-Bezirksliga, Gruppe Nord, am Sonntag, 15 Uhr, beim Ludwigshafener SC an. Während die Rot-Weissen in der oberen Tabellenhälfte rangieren, ist der LSC aus den Top fünf herausgerutscht.

Eigentlich können die Seebacher mit dem bisherigen Verlauf der Runde zufrieden sein. Sie sind die beste Heimmannschaft, haben elf Zähler aus sechs Spielen bei nur einer Niederlage geholt.