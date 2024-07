Mit einer für die Reihe ungewöhnlich großen Besetzung starten die „Seebacher Abendmusiken“ in der romanischen Klosterkirche des Bad Dürkheimer Stadtteils in dieser Woche in die Sommer-Saison. Vorgesehen sind wieder drei Konzerte im Wochen-Rhythmus, wobei eines aber „ins Exil“ ausweichen muss.

Das Auftakt-Konzert an diesem Donnerstag, 18. Juli, steht unter dem Motto „Evviva Vivaldi“ und wird gestaltet von nicht weniger als sechs Instrumental-Solisten, die