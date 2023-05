Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einwöchiger Verspätung startet Fußball-Bezirksligist Rot-Weiss Seebach in die neue Saison. Nach der Absage der Partie gegen den Nachbarn SV Weisenheim treten die Rot-Weissen am Sonntag, 15.30 Uhr, beim VfR Frankenthal an, der der erste Tabellenführer ist.

„Dieses 6:1 des VfR in Bobenheim-Roxheim hat hoffentlich alle Sinne geschärft und dürfte Signalwirkung haben“, glaubt der Seebacher Coach Roland Beck mit Blick auf den furiosen