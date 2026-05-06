BAD DÜRKHEIM. Der SV Rot-Weiß Seebach, Spitzenteam der Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt, ist auf die Zielgerade der Saison eingebogen.

Am Sonntag, 15 Uhr, wartet mit dem Auswärtsspiel beim FV Heiligenstein eine knifflige Aufgabe. Ihr erstes Ziel haben die Seebacher erreicht: Platz zwei und somit die Teilnahme an den Aufstiegsspielen ist ihnen nicht mehr zu nehmen. „Ja, da ist man natürlich schon etwas erleichtert, wenn es amtlich ist“, sagt Seebachs Coach Jan-Marvin Dell. Klar war dies nach den Niederlagen von Niederkirchen (1:4 beim VfB Haßloch unter der Woche) sowie von Harthausen. Die Partie des ASV beim FC Speyer 09 II wurde 90 Minuten vor dem Gipfel zwischen Seebach und Maikammer angepfiffen und war demzufolge auch früher fertig.

Nach den Ergebnissen des 27. Spieltages haben die Rot-Weißen nun satte 15 Zähler mehr auf dem Konto als das Verfolgerduo. Seebach selbst unterstrich seine herausragende Form mit dem 5:2 gegen Primus Maikammer. „Das war unser bestes Saisonspiel. Der Erfolg ist auch in der Höhe verdient. Wir hätten sogar noch zwei, drei Tore mehr machen müssen“, blickt der Trainer auf das Spitzenspiel zurück. Der Fokus liege aber auf der Heimbilanz. Rot-Weiß will unbedingt zu Hause ungeschlagen bleiben.

Nur noch einen Schritt sind die Seebacher davon entfernt. „Was mich besonders freut, ist die Tatsache, dass uns der Rückstand gegen Maikammer in keiner Weise aus dem Konzept gebracht hat. Überrascht war ich von den vielen lang geschlagenen Bällen des TuS“, erläutert der Übungsleiter. Dell hat seinem Team quasi als Belohnung am Dienstag trainingsfrei gegeben. „Wir müssen nach der kräftezehrenden Runde ausgeruht in die Partien gehen. Frische ist jetzt ganz wichtig“, weiß der Coach.

Wenn Maikammer in der Endphase strauchele, wolle Seebach da sein und dies nutzen, ohne aber explizit den Titel anzupeilen. Bevor man nach Maikammer schaue, gelte es, die Hausaufgaben zu erledigen, was gegen den starken Neuling und Tabellensiebten Heiligenstein kein Selbstläufer gebe. „Es gibt keinen Grund, den TuS auf die leichte Schulter zu nehmen“, fordert Dell. Im Hinspiel im Meisterwasental verkürzte der FVH nach einem 0:4-Rückstand noch auf 2:4.

Damals war Tim Reither mit einem Dreierpack der entscheidende Mann. Ob er das noch einmal wiederholen kann, ist fraglich. „Tim hat einen Knorpelschaden, und der Arzt hat ihm vom Fußball abgeraten“, informiert der Trainer. Kleine Einschränkung: Reither sei Fußballer durch und durch. Ausgang offen.

Auch Nick Getto droht wegen seiner Achillessehnenprobleme das Saisonaus. Dafür ist Bruno Ribeiro, der am Sonntag in der Endphase eingewechselt wurde, für den Endspurt wieder eine ernsthafte Alternative. „Vielleicht lasse ich ihn gegen Heiligenstein starten. Er soll nach seinem Schlüsselbeinbruch behutsam herangeführt werden und könnte in möglichen Aufstiegsspielen ein wichtiger Faktor werden“, überlegt Dell.