Die Leichtigkeit eines Sommertags, ein schönes Ambiente, etwas Gutes zu essen und trinken, dazu dezente Musik, das waren die Kennzeichen der Veranstaltung „Seebach! Summertime!“ am Samstagabend. Organisiert hatten den „Kerweersatz“ Ortsbeirat, Kulturverein und Ortsvorsteher Günter Eymael (FDP).

Am frühen Abend waren die Tische auf dem Seebacher Dorfplatz vor dem „Käsbüro“ noch nicht alle besetzt, aber nach und nach kamen die Leute, um sich auf ihre reservierten Plätze – ohne Reservierung ging nichts – zu setzen.

Neben dem Brunnen hatte Musiker Olli Roth sein Equipment aufgebaut. Roths Repertoire umfasst die Klassiker aus Rock, Pop, Soul und „e bissel Blues“ der vergangenen 40 Jahre. Die Lautstärke war so, dass man sich an den Tischen gut unterhalten konnte.

Volker Werkle, der in unmittelbarer Nähe des Dorfplatzes wohnt, saß am Samstagabend mit seiner Frau an einem Tisch des Lokals „Käsbüro“. „Eine gelungene Veranstaltung als Ersatz für die Kerwe“, lobte Werkle. In seinem Haus empfinde der die Musik nicht als störend.

Gespräche trotz Musik möglich

Die Sängerin Diana Breiling, eine Seebacherin, und Sascha Leicht am E-Piano unterhielten auf dem mit Bauzäunen umstellten Platz vor dem „Rebstöckel“ unter anderem mit Countrymusik sowie Beatles-Titeln und sie erfüllten Zuhörerwünsche. Ein paar Fans hörten von der Straße aus zu. Von den Autofahrern auf der Seebacher Straße fielen immer wieder neugierige Blicke herüber. Später wechselten Diana uns Sascha in die „Dorfschänke“.

Gisela Storck wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft zum „Rebstöckel“, auch sie fühlte sich durch die eher dezente Lautstärke der Musik nicht gestört. Ihre Tochter Rita fand die Veranstaltung „eine schöne Variante“ zur Kerwe. So ein Musikevent könnte man vielleicht sogar öfter veranstalten, meinte sie.

In der „Dorfschänke“ saßen die Gäste im lauschigen Hof unter einem Laubdach, man hatte mit ihrer Bewirtung zu tun.

Am Freitag und am Samstag sei ausgebucht, berichtete Geschäftsführerin Jolanta Malinska. Dasselbe galt laut Eymael auch für „Kasbüro“ und „Rebstöckel“. Am Sonntag war der letzte Tag der „Seebach! Summertime!“