Im kurzfristig nach Seebach verlegten Halbfinale des Kreises Rhein-Mittelhaardt hat Rot-Weiss Seebach gegen Titelverteidiger SpVgg Rödersheim überraschend 1:2 (0:1) verloren.

„Man hat uns angemerkt, dass es unsere dritte englische Woche in Folge war. Uns haben Energie und Frische gefehlt, was sich in überproportional vielen Fehlpässen widergespiegelt hat“, zieht der Seebacher Trainer Jan-Marvin Dell Bilanz. Die Rot-Weissen hätten zwar deutlich mehr Ballbesitz gehabt, aber die tief gestaffelten und auf Konter setzenden Gäste waren nur schwer zu knacken. Trotzdem gab es etliche Chancen für Fabian Wenz, Paul Stro, Marcel Kaltenbach und Sven Schuhmann, doch der Ball wollte nicht ins Tor. „Vielleicht hat uns etwas die Galligkeit gefehlt, ganz sicher aber die Durchschlagskraft“, verdeutlicht der Coach.

Rödersheim ging nach einem langen Abschlag seines Torhüters in Führung, der deswegen gefährlich wurde, weil Seebachs Schlussmann Peer Mauelshagen den Ball nicht unter Kontrolle brachte und ein Stürmer der Gelb-Schwarzen dazwischenging (16.). Kurz nach der Pause fiel die Vorentscheidung. Einen halbhoch getretenen Eckball der Rödersheimer fälschte der am ersten Pfosten postierte Robin Schwehm ins eigene Tor ab (52.). Danach sind wir angerannt, haben alles versucht, aber die Gäste haben immer einen Fuß dazwischen gebracht“, bedauert Dell.

Die Spielvereinigung warf alles in die Waagschale, verteidigte stark und musste nur ein Gegentor hinnehmen. Nach einem Angriff über links nutzte Patrick Bauer die Hereingabe von Marcel Kaltenbach zum Anschlusstreffer (76.). Auch die Brechstange in den letzten Minuten brachte Seebach nicht mehr den erhofften Ausgleich und somit die Verlängerung. Die größte Chance war ein Pfostenschuss von Fabian Wenz. „Wir sind alle sehr enttäuscht, weil wir den Pokal unbedingt gewinnen wollten. Ein richtig bitterer Abend für alle, die es mit Rot-Weiss Seebach halten“, resümiert der Übungsleiter.

Dennoch gelte es den Blick nach vorne zu richten, denn am Sonntag, 17.30 Uhr, treten die Seebacher bei der abstiegsgefährdeten Tabellen-13. FG 08 Mutterstadt II an. „Die Niederlage gegen Rödersheim müssen wir schnell abhaken, und ich bin sicher, dass uns dies auch gelingt“, ist Dell optimistisch und gibt dem Team bis Sonntag trainingsfrei um die Akkus wieder aufzuladen. Die Mannschaft stehe eng zusammen, es gebe keine Grüppchen, stattdessen eine intakte Gemeinschaft. Der Kader dürfte unverändert bleiben.

Bruno Ribeiro steigt nach auskuriertem Schlüsselbeinbruch und absolvierten Laufeinheiten wieder ins Training ein. „Er ist diese Woche bei der Reserve und könnte nach Ostern wieder bei uns mitwirken“, hofft der Coach auf die Rückkehr des Offensivallrounders.

Ärgerlich aus Seebacher Sicht: Spitzenreiter TuS Maikammer erhält die Punkte aus dem verlorenen Spiel in Gommersheim zurück, weil der Gegner einen Spieler eingesetzt hatte, der angeblich wegen einer Roten Karte als Trainer nicht spielberechtigt gewesen war. So rangieren die Rot-Weissen zwei Zähler hinter dem TuS.