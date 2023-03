Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fußball-Bezirksligist Rot-Weiss Seebach hat einen hervorragenden Start in die neue Runde erwischt. In einer attraktiven Partie bezwangen die Rot-Weissen den Ludwigshafener SC mit 4:3 (2:2). Das Siegtor fiel erst in der Nachspielzeit.

Diese Begegnung benötigte ganz und gar keine lange Anlaufzeit. Acht Minuten waren gespielt, da stand es schon 1:1. Nach einem Pass in die Tiefe von Robin Schwehm kurvte Lasse Peper nach innen und traf per