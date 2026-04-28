Der TuS Maikammer II jagt im Finale des Rhein-Mittelhardt-Cups das Double, Rot-Weiss Seebach II geht aber als Favorit in die Partie.

Bevor die SpVgg Rödersheim am Donnerstag, 19 Uhr, in Maikammer versucht, im Endspiel des Fußball-Kreispokals Rhein-Mittelhaardt ihren Titel gegen Kickers Neuhofen zu verteidigen, ermitteln TuS Maikammer II und der SV Rot-Weiß Seebach II am Mittwoch, 19 Uhr, an gleicher Stelle im Finale des Rhein-Mittelhaardt-Cups den Nachfolger des im vergangenen Jahr siegreichen FC Speyer 09 II.

Für die Seebacher ist es der zweite Anlauf in Folge, um diesen Wettbewerb durch einen Sieg im Endspiel erstmals zu gewinnen. Am 29. April 2025 unterlagen sie Speyer in Deidesheim mit 1:5. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr gehen sie diesmal als Favorit in das Finale, da sie als Tabellendritter der B-Klasse West eine Klasse höher als ihr Gegner angesiedelt sind.

Die Entwicklung von TuS Maikammer II ist allerdings bisher eine einzige Erfolgsgeschichte. Diese Mannschaft wurde erst im vergangenen Sommer gegründet und könnte gleich im ersten Jahr ihres Bestehens ein Double gewinnen. Mit 59 Punkten und einem Torverhältnis von 103:13 führt sie die Tabelle der C-Klasse West mit acht Zählern Vorsprung auf den Zweitplatzierten SpVgg Edenkoben an, wodurch Meisterschaft und Aufstieg in die B-Klasse immer wahrscheinlicher werden.

Die letzten Punktspiele der Finalgegner verliefen höchst unterschiedlich. Nachdem Seebach II zu Hause gegen den 1. FC 08 Haßloch II mit 2:3 verloren hatte, besiegte Maikammer II den TSV Königsbach am Sonntag mit 8:0.