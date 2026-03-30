Rot-Weiss Seebach (A-Klasse Rhein-Mittelhaardt) hat beim FC Speyer 09 ungefährdet mit 3:0 (1:0) gewonnen und ist jetzt seit fünf Partien ungeschlagen.

„Das war ein gutes Spiel von uns und ein souveräner Sieg. Gut war, dass wir in der gesamten Partie ruhig geblieben sind“, spricht Seebachs Coach Jan-Marvin Dell einen Entwicklungsschritt der Mannschaft an. Phasenweise waren die Gäste überlegen und hatten die größeren Spielanteile, mitunter aber überließ Rot-Weiss dem Gegner den Ball und setzte auf schnelle Umschaltmomente. Zwischen beiden Ansätzen zu wechseln ohne dass es im Getriebe knirscht belegt den Variantenreichtum des Teams. Speyer hatte im ersten Abschnitt nur einen guten Spielzug, der ein Stück weit Gefahr heraufbeschwor. Außerdem gab es noch einen Distanzschuss nach zu kurz abgewehrter Ecke, den Torwart Tim Vangheluwe entschärfte. Es war das einzige Mal bis zur Pause, dass er auf die Probe gestellt wurde.

Seebach ging mit einem Treffer von Mittelstürmer Paul Stro in Führung, der nach einem parierten 18-Meter-Freistoß von Fabian Bauer im Nachsetzen erfolgreich war (24.). „Wenn man etwas bemängeln möchte, dann die zu knappe Pausenführung. Bis zum Wechsel hätten wir 3:0 oder 4:0 führen können“, verdeutlicht Dell.

Möglichkeiten für Stro, Felix Meindl, Rémi Jahnel oder Marcel Kaltenbach blieben ungenutzt. Da habe den Akteuren etwas die Konzentration gefehlt. Und weil es nur 1:0 stand, konnten sich die Gäste, die in Nicolas Burret, Nick Getto und Daniel Manß ihre komplette Standard-Dreierkette aus der Vorrunde ebenso ersetzen mussten wie den linken Schienenspieler Lucas Kohl, nicht zurücklehnen.

Erst als nach einer wunderbaren Kombination nach einer Stunde das 2:0 fiel, war die Partie vorentschieden. Sebastian Schmidt hatte sich am Flügel durchgesetzt, die Kugel prima quergelegt, sodass Kaltenbach den Ball nur noch über die Linie schieben musste (61.). Noch einmal wurde es brenzlig, als ein Speyerer an die Querlatte schoss, doch die Rot-Weissen, die vieles spielerisch gut lösten, ließen nichts mehr anbrennen. Den Schlusspunkt unter eine erwachsene Vorstellung des Tabellenzweiten, bei dem Arianit Kajtazi und Jan Weisenborn erstmals nach der Winterpause zum Einsatz kamen, setzte Felix Laub nach einem gut ausgespielten Konter in der letzten Minute.