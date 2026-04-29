Die beiden besten Mannschaften der Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt stehen sich gegenüber, wenn Rot-Weiss Seebach am Sonntag (15 Uhr) Spitzenreiter TuS Maikammer erwartet.

Die Rot-Weissen haben nur drei Begegnungen verloren, eine davon am 19. Oktober, im Hinspiel in Maikammer. „Das war eine unnötige Niederlage, weil wir zwei Geschenke verteilt haben“, blickt Seebachs Trainer Jan-Marvin Dell auf das damalige 1:3 zurück. Fast noch schlimmer war die Rote Karte für den spielenden Co-Trainer und Führungsspieler Robin Schwehm, der in der Folge vier Begegnungen gesperrt war. „Diese Niederlage wird uns nicht aus dem Konzept bringen“, war Dell direkt nach der Partie überzeugt und sollte Recht behalten.

Seitdem ging Seebach nur noch beim 0:2 in Altdorf-Böbingen als Verlierer vom Feld. Rechnerisch können die Seebacher den zweiten Platz noch einbüßen, aber damit dürften selbst die größten Pessimisten nicht rechnen. „Das lassen wir uns nicht mehr nehmen, wir werden nicht alle vier Begegnungen verlieren“, betont der Coach. Allerdings werde sich niemand auf die faule Haut legen. Obwohl die Vizemeisterschaft so gut wie sicher ist, wird am Rhythmus nichts geändert.

Mit den seit Wochen ziemlich konstanten Leistungen hat Rot-Weiss den Grundstein für eine erfolgreiche Runde gelegt. „Ein erstes Ziel ist mit Rang zwei so gut wie erreicht, aber die Runde ist noch nicht zu Ende. Jetzt kommen interessante Spiele gegen starke Gegner, die uns fordern werden“, sagt Dell. Richtschnur ist der 3:1-Erfolg gegen Niederkirchen am vorigen . „Das war eine sehr erwachsene Vorstellung. Wir waren auf den Punkt da, bissig, in den Zweikämpfen überlegen und haben den Gegner meist von unserem Tor weggehalten. Nur bei Standards waren die Niederkirchener gefährlich“, fasst der Übungsleiter den Auftritt zusammen.

Schon beim Aufwärmen habe er eine gewisse Leichtigkeit bei seinen Akteuren erkannt. Zudem herrsche eine positive Grundstimmung vor, auch weil Seebach fast schon befreit aufspielen könne. Wichtig sei, die Ruhe zu bewahren und wie bisher an die Spiele heranzugehen. Gegen Maikammer gelte es nicht nur das 1:3 aus der Hinrunde auszumerzen, sondern auch den Heimnimbus zu wahren, denn die Rot-Weissen sind die einzige Mannschaft, die zu Hause noch ungeschlagen ist. „Wir wissen, dass Maikammer enorm spielstark ist, aber das macht die Sache nur noch reizvoller. Es gilt, die Ruhe zu behalten“, verdeutlicht Dell.

Der Spitzenreiter hat bislang nur eine Niederlage hinnehmen müssen, allerdings steht noch die Wertung der abgebrochenen Partie in Limburgerhof aus. Bekommt der TuS die drei Zähler, kann Seebach aus eigener Kraft nicht mehr Meister werden. „Beide Mannschaft haben noch ein schweres und kniffliges Restprogramm, deshalb gibt es viele Eventualitäten“, weiß der Trainer. Er wird wohl mit kaum verändertem Kader die schwere Aufgabe am angehen, weil Nick Getto wegen einer Achillessehnenentzündung weiter ausfällt. Dafür ist Fabian Bauer in der Rückserie in der defensiven Dreierreihe gesetzt. „Er ist enorm fit und bringt überzeugende Leistungen“, lobt Dell das Eigengewächs, das in neun der vergangenen elf Begegnungen in der Startformation stand.