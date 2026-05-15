Seebach ist zu Hause eine Macht und will die Serie im Meisterwasental fortsetzen.Vor dem Duell mit Harthausen setzt Trainer Dell auf Rotation und einen breiten Kader.

In seinem letzten Heimspiel dieser Saison wird sich Rot-Weiss Seebach (Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt) strecken müssen. Gegner ist am Sonntag, 15 Uhr, der Tabellendritte ASV Harthausen.

In der Endphase der Saison haben die Seebacher Zuwachs aus den eigenen Reihen bekommen, der für einen enormen Qualitätsschub sorgt. Bruno Ribeiro stand nach seinem Schlüsselbeinbruch zum ersten Mal seit dem 10. Oktober wieder in der Startformation der Rot-Weissen und wurde beim 5:1-Sieg in Heiligenstein prompt zum entscheidenden Mann.

„Bruno sprühte vor Spielfreude, war läuferisch stark und an vier der fünf Treffer beteiligt“, attestiert Trainer Jan-Marvin Dell dem Offensivallrounder. Es sei Ribeiro nichts mehr von der Verletzung anzumerken gewesen, und er habe keine Angst gehabt, Zweikämpfe zu führen. „Gelegen kam Bruno, dass er viele Räume vorfand und sich so spielerisch entfalten konnte. Er hat gut trainiert, braucht aber noch Spielpraxis, um wieder seinen alten Rhythmus zu erlangen“, ergänzt Dell. Es ist damit zu rechnen, dass Ribeiro gegen Harthausen und zum Abschluss in Berghausen jeweils in der Anfangself steht, damit er in der möglichen Aufstiegsrelegation gegen den ASV Lug/Schwanheim oder den VfB Hochstadt in alter Form den Seebachern helfen kann

Gerade in der Offensive ist das Angebot groß, der Übungsleiter hat die Qual der Wahl und wird, wie schon in Heiligenstein, wohl auch in den nächsten beiden Partien rotieren. Dabei ist Dell in einer komfortablen Situation. Am vorigen Sonntag saßen Robin Schwehm, Marcel Kaltenbach und Rémi Jahnel zunächst auf der Bank. Drei absolute Stammspieler, ja Leistungsträger. Dazu fehlten Paul Stro, Nick Getto, Fabian Bauer und, wenn man so will, auch Tim Reither.

Trotzdem konnte der Trainer eine Mannschaft formieren, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Stichwort: breiter Kader mit vielen Variationsmöglichkeiten. Das alles zeigt, dass Rot-Weiss gut aufgestellt ist und die Bezeichnung Spitzenmannschaft nicht von ungefähr kommt. „Es gibt keine Ersatzleute, jeder hat sich seinen Einsatz verdient“, betont Dell. Gegen Harthausen soll der Nimbus der Ungeschlagenheit auf eigenem Platz bewahrt werden.

Im Meisterwasental holte Seebach 37 von 39 möglichen Punkten und legte so den Grundstein für diese erfolgreiche Runde. Doch Vorsicht ist geboten. „Der ASV schaltete sehr gut um, und da wird ihm unser kleiner Platz entgegenkommen“, warnt der Coach. Trotzdem wolle man den eigenen Zuschauern zu Abschluss etwas bieten. Verteidiger Fabian Bauer wird wohl arbeiten müssen, sein Bruder Patrick knickte in Heiligenstein um, sodass sein Einsatz gefährdet ist. Und bei Abwehrchef Nicolas Burret, der ein Zwicken im Oberschenkel verspürte, heißt es abwarten.