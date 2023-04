Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Fußball-Bezirksliga tritt Rot-Weiss Seebach am Freitag, 19.30 Uhr, als Ranglisten-Vierter beim SC Bobenheim-Roxheim an. Die Gastgeber zieren ohne Punkt das Tabellenende der zehn Teams umfassenden Nord-Staffel.

Die Platzierung des SCB ist genau der Punkt, an dem Seebachs Trainer Roland Beck einhakt. „Bobenheim-Roxheim darf man nicht an den null Punkten messen. Das würde dieser Mannschaft nicht gerecht“,