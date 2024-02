Die Kriminalpolizei sucht Einbrecher, die in der Zeit von Samstag bis Montagabend in ein Haus in Weisenheim am Berg eingedrungen sind. Die Beamten gehen von einem den Sach- und Diebstahlsschaden im sechsstelligen Bereich aus. Bei dem Vorfall ist nach Erkenntnissen der Polizei die Eingangstür eines Hauses in der Straße Im Winkel aufgehebelt worden. Die Einbrecher haben das Haus durchwühlt und einen massiv im Boden verankerten Tresor mitgenommen. Die Beamten gehen deswegen davon aus, dass es sich um mehrere Täter gehandelt haben muss und diese den Tresor mit einem in der Nähe geparkten Fahrzeug abtransportiert haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Neustadt telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail unter kineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.