Am Samstag, 10. Juni, 15 Uhr, beginnt die Spezialführung „6 Steine & 6 Weine“ in Herxheim am Berg. Treffpunkt ist am Dorfbrunnen des historischen Kerweplatzes. Nach der Begrüßung durch die Weinprinzessin der Urlaubsregion Freinsheim, Michelle Fleischmann, startet die rund zweistündige Führung. Auf der Strecke sind sechs „Haltestellen“, an jeder zeigt Ortshistoriker Eric Hass einen archäologisch, geologisch oder ortshistorisch bedeutenden Stein und erklärt dazu den geschichtlichen Hintergrund. Damit es nicht nur beim Hören und Sehen bleibt, wird bei jedem Stopp auch ein Wein besprochen und ausgeschenkt. Das Herxheimer Weingut Petri sponsort die sechs ausgewählten Weine, sie werden von dem Winzer Philipp Petri vorgestellt. An der können höchstens 40 Personen teilnehmen. Jeder Teilnehmer muss am Treffpunkt eine Gebühr von zehn Euro zahlen. Die Einnahmen werden für ortshistorische Projekte verwendet. Um eine verbindliche Anmeldung beim I-Punkt in Kallstadt, Telefonnummer 06322 667838 wird gebeten. rhp