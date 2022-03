Am Montag zwischen 14 und 15 Uhr hat die Polizei auf dem Wirtschaftsweg zwischen der L526 und dem Freiheideplatzweg in Ellerstadt das Durchfahrtsverbot kontrolliert. Dabei verwarnte sie sechs Autofahrer, die es ignoriert hatten. Allerdings bemerkten die Beamten weitere Fahrer, die nach dem Erblicken der Streifenwagen noch rechtzeitig umdrehten. Die Polizei appelliert vor diesem Hintergrund an alle Verkehrsteilnehmer, sich an die geltenden Regelungen zu halten.