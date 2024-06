Die Polizei Bad Dürkheim hat am Dienstag zwischen 9 und 13 Uhr an verschiedenen Stellen des Dienstgebiets Geschwindigkeitskontrollen vorgenommen. Nach mehreren Bürgerbeschwerden kontrollierten die Beamten in Gönnheim in der Raiffeisenstraße. Bei schwachem Verkehrsaufkommen kam es hier zu keinen Verstößen.

Die nächste Kontrolle fand in Bad Dürkheim im Triftweg statt. Bei starkem Verkehrsaufkommen stellten die Polizisten hier sechs Verstöße fest. Der Spitzenreiter wurde mit 52 Stundenkilometern gemessen. Im Triftweg gilt Tempo 30.