Sechs Enkeltrick-Anrufer wurden der Dürkheimer Polizei am Dienstag gemeldet. Die unbekannte Anruferin versuchte ihr Glück bei 72 bis 87 Jahre alten Friedelsheimern. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gab sich die Frau als Verwandte, Bekannte oder Enkelin aus. Sie sei gerade auf dem Amtsgericht, befände sich in einer finanziellen Notsituation und bräuchte daher Geld, erzählte sie. Die Anruferin soll akzentfreies Hochdeutsch gesprochen haben. Alle Geschädigten schöpften Verdacht, reagierten vorbildlich, beendeten das Gespräch und informierten die Polizei.