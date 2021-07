Anders als die Europameisterschaft, die ja viele Gastgeber hat, gibt es beim RHEINPFALZ-Tippspiel nur einen: die Lahmen Zeitungsenten. Die haben einen Ex-Spieler des FC St. Pauli und eine Geheimwaffe in ihren Reihen.

Zugegeben: Ob es in diesem Jahr überhaupt ein EM-Tippspiel geben würde, stand lange auf der Kippe. Schließlich gilt es nach wie vor, wegen des Coronavirus Kontakte zu reduzieren und auf Abstand zu bleiben. Denn die wenigsten sind doppelt geimpft – da machen auch die Redakteurinnen und Redakteure der Dürkheimer Lokalredaktion keine Ausnahme. Ausgerechnet in einer solchen Zeit auch noch eine paneuropäische EM zu veranstalten, damit haben wir doch stark gefremdelt. Andererseits haben wir alle in den vergangenen Monaten auf vieles verzichtet, und als die Inzidenzzahlen im Kreis Bad Dürkheim rapide nach unten gingen, war die Sache klar: Auch 2021 wird es ein Tippspiel geben.

Seitdem wird in der Redaktion täglich über Fußball gesprochen, diskutiert, zuweilen gestritten, ehe der Redaktionstipp feststeht. Dabei verfügen nur die wenigsten über Fußballerfahrung – aber das gilt für die meisten der anderen 80 Millionen Bundestrainer auch.

Stadtmeistertitel und Torwarterfahrung

Das Nordlicht im Team der Pfälzer, Jens Lepthien, hat die glanzvollste sportliche Vergangenheit vorzuweisen. Schon als Jugendlicher konnte er beim FC. St. Pauli mehrere Stadtmeistertitel erringen und war auch bei den Aktiven sowohl beim Spielaufbau als auch beim Torabschluss eine tragende Säule – allerdings im Handball.

Redaktionsleiter Alexander Sperk kann auf Torwarterfahrung bei Rot-Weiss Seebach zurückblicken. Als bekennender FCK-Fan ist die Südpfälzerin Laura Estelmann einiges an Kummer gewohnt – die Freude am Fußballschauen bei einem Glas Wein lässt sich die Winzertochter aber trotzdem nicht verderben.

Spiele durch Einschalten des Fernsehgeräts entscheiden

Kühle und sachliche Bewertung der Lage kommt von Dagmar Schindler-Nickel und Julia Plantz, die zudem für die meisten Vorberichte auf die jeweiligen Partien sowie die Gesamtorganisation verantwortlich zeichnet.

Dass sich die lahmen Zeitungsenten bislang ganz ordentlich schlagen, hat neben einer Portion Glück auch mit der Geheimwaffe Elisia Pek zu tun. Der jungen Kollegin, die derzeit ihr Volontariat in Bad Dürkheim fortsetzt, sagen Freunde die Gabe nach, Spiele der von ihr favorisierten Mannschaften durch das pure Einschalten des Fernsehgeräts zu deren Ungunsten entscheiden zu können. Auch die deutsche Mannschaft kann davon ein Lied singen, schaltete Pek doch trotz mehrfach ausgesprochenen Verbots kurz den Fernseher ein – aber lange genug, um Raheem Sterling das 1:0 erzielen zu sehen.

Doch wer wird nun Europameister? Die Herzen der lahmen Zeitungsenten gehören den Dänen, die aber realistisch betrachtet wohl nur eine Außenseiterchance besitzen. Doch mehr hatte unser nördliches Nachbarland 1992 auch nicht.