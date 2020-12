Weil sie beim Ausparken einen Schwindelanfall erlitt, hat eine 79-Jährige aus dem Kreis Bad Dürkheim am Parkplatz am Dorfplatz die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Wagen krachte gegen eine Hauswand und kollidierte mit einem einen anderen geparkten Fahrzeug. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden, das Haus wurde ebenfalls stark beschädigt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 13.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt.