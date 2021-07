In diesem Jahr besteht wieder die Möglichkeit in Bad Dürkheim für das Deutsche Sportabzeichen zu schwimmen. Das hat die Sportkreisvorsitzende und Kreisbeauftragte für das Sportabzeichen, Erika Müller-Kupferschmidt, mitgeteilt. Angeboten werden Termine im Dürkheimer Salinarium, jeweils mittwochs am 4. und 18. August sowie am 1. September. Einlass ist jeweils von 19 bis 19.10 Uhr. Nur geimpfte oder nachweislich getestete Sportler können mitschwimmen.