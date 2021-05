Der Valentinstag naht. Wer aber der Liebsten gerne einen Blumenstrauß schenken möchte, hat ein Problem: Die Floristen sind auch im Lockdown. Anrufen, bestellen, abholen – das geht trotzdem, bringt aber auch Probleme mit sich.

Mal eben dem Schatz eine Rose kaufen? Schwierig! Bei Blumen Leckron in Bad Dürkheim gilt wie in allen anderen Geschäften im Corona-Lockdown: Im Laden stöbern, das geht nicht. Wer Blumen ordert, kann sie abholen, oder sich liefern lassen. Das sei aber eher ein „Tropfen auf dem heißen Stein“, sagt Andrea Leckron-Gress. Das Hauptgeschäft in der Weihnachtszeit sei dadurch nicht annähernd auszugleichen. Ihr Geschäft lebe davon, dass sich die Leute im Laden inspirieren lassen. Das Frühlingsblumengeschäft mit Primeln und anderen Frühblühern falle auch weitgehend flach – und das schon zum zweiten Mal. Leute beim Aussuchen von Trauerfloristik zu assistieren sei ebenfalls schwierig, weil sie nicht demonstrieren könne, welche Blumen eine hübsche Kombination ergeben, erklärt die Geschäftsinhaberin. Per Telefon sei das mit einem höheren Aufwand verbunden.

Geschäft verlagert sich auf Supermärkte

Die Auswahl von Schnittblumen auf dem Großmarkt sei kleiner und die Einkaufsmenge zu kalkulieren derzeit schwierig. Will jemand zum Valentinstag Blumen verschenken, gilt laut Leckron-Gress wie schon die ganze Zeit: anrufen, bestellen, abholen.

Trotz alle Widrigkeiten ist man bei Blumen Leckron „guter Dinge“ und weiß: „Die Gesundheit geht vor.“ „Ärgerlich“ findet sie dennoch, dass sich das Blumengeschäft auf Supermärkte verlagert, wo sich sowieso schon mehr Leute auf engerem Raum aufhalten als in jedem Blumengeschäften. Die acht Leckron-Mitarbeiter sind teilweise in Kurzarbeit.

Kein Publikumsverkehr heißt es auch bei Blumen Fickeisen in Bad Dürkheim. Die Bestellungen werden gerichtet und können am nächsten Tag vor der Tür abgeholt werden. Auf dem Blumenmarkt seien nicht alle Händler da, sagt Martina Fickeisen,. Was sie für den Valentinstag einkaufen sollen, kann sie überhaupt noch nicht abschätzen. Kränze und Blumen für Beerdigungen werden ebenso auf Bestellung gemacht und geliefert.

Der Valentinstag fällt aufs Fasnachtswochenende

Im Blumenhaus Renfer in Wachenheim gilt dieselbe Maxime, dass die Blumen an der Tür abgeholt oder geliefert werden können. Die Beratung habe sich verändert. Normalerweise käme nach einem Trauerfall meist die ganze Familie, um sich vom Blumenfachmann beraten zu lassen und den passenden Blumenschmuck für die Beerdigung auszusuchen. In Corona-Zeiten bittet Marcus Renfer seine Kunden, sich zu Hause über die Wahl des Blumenschmucks weitgehend einig zu werden und nur eine Person zum Trauervorgespräch zu schicken. Für einen Blumenstrauß am Valentinstag gilt auch hier: anrufen, bestellen, abholen.

Im zweiten Lockdown klappt das mit dem Bestellen besser als beim ersten, findet Stephanie von der Warth-Weber in Freinsheim. Corona mache sich auch bei ihr ziemlich bemerkbar, das Geschäft habe merklich nachgelassen. Trauerfloristik versucht sie hauptsächlich am Telefon abzusprechen, sie könne aber auch Musteralben zum Aussuchen zur Verfügung stellen. Von der Warth-Weber hat einen Tisch mit Spuckschutz aufgestellt, so dass es bei der Besprechung zu keinem direkten Kontakt mit den Kunden kommt. Der Valentinstag verheißt ihrer Ansicht nach in diesem Jahr keine guten Aussichten für Blumenläden: Zum Lockdown kommt, dass der 14. Februar ein Sonntag und es das Faschingswochenende ist.

Nachmittags ist das Blumengeschäft von Janosch Bender, Blumen Feig, in Freinsheim „ganz tot.“ Vormittags und am Wochenende werde eher etwas bestellt, sagt Bender. Bestatter würden zwar bedient wie gewohnt. Aber es gehen nicht mehr so viele Leute auf die Beerdigungen und bringen ein Gesteck oder Schnittblumen mit, das merkt Bender am Geschäft.

Das Ordnungsamt hat ihn kontrolliert, ob die Leute ihre Blumen auch tatsächlich draußen im Freien abholen. Den Bedarf für den Valentinstag zu kalkulieren hält der Blumenhändler für sehr schwierig.