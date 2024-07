Bei einem Unfall auf der B271, Anschlussstelle Wachenheim, ist am Mittwochmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er schwebt aktuell nicht in Lebensgefahr. Die B271 war nach dem Unfall eine Stunde lang voll gesperrt. Laut Polizei kam es zu dem schweren Unfall, weil ein 81 Jahre alter Autofahrer unerlaubt auf der Fahrbahn gewendet hatte. Dabei übersah er den 56 Jahre alten Motorradfahrer aus dem Raum Bad Dürkheim, der gerade in Richtung Kurstadt unterwegs war. Mit dem Rettungshubschrauber ging es für den Mann in eine Ludwigshafener Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Die Feuerwehren Wachenheim sowie Friedelsheim und Gönnheim waren mit 14 Mann im Einsatz.