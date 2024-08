Ein 83-jähriger Radfahrer ist am Samstag bei einer Kollision mit einem Auto in der Mannheimer Straße verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, habe der Mann aus dem Raum Bad Dürkheim um 11.45 Uhr in Höhe eines Einkaufsmarktes die Fahrbahn an der Querungsstelle überschreiten wollen. Dabei übersah er eine 64-jährige Autofahrerin aus dem Raum Illingen. Der 83-Jährige sei beim Zusammenstoß zu Boden geschleudert worden, so die Polizei. Er habe keinen Helm getragen und sich im Kopfbereich verletzt. Der Mann wurde nach Polizeiangaben mit dem Rettungshubschrauber in eine Ludwigshafener Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. An beiden Fahrzeugen sei ein geringer Sachschaden entstanden.