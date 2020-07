Mit seinem erst seit einem Monat zugelassenen Motorrad ist ein 61-jähriger Mann aus dem Leininger Land am Samstag gegen 19.40 Uhr auf der K 31 gestürzt und dabei schwer verletzt worden.

In Rechtskurve Kontrolle verloren

Laut Polizeibericht war der Mann von der Lindemannsruh kommend in Richtung Höningen unterwegs. Vermutlich weil er zu schnell war, verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad, kam links von der Fahrbahn ab und stürzte mitsamt seiner Maschine ins Unterholz. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Während der Bergung von Fahrer und Motorrad war die K 31 für eine Stunde voll gesperrt.