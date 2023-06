Zwei Jugendliche, die am späten Mittwochabend, 7. Juni, in der Straße Am Schwabenbach in Friedelsheim mit einem Mofa gestürzt sind, hatten zuvor vermutlich Alkohol und andere Drogen konsumiert, vermutet die Polizei. Wie die Beamten berichten, wurde ihnen zunächst ein Unfall mit zwei Personen gemeldet. Als die Polizisten ankamen, hätten sie eine Person mit schweren Gesichtsverletzungen vorgefunden.

Bei der Aufnahme des Unfalls entdeckten die Polizisten einen zweiten Verletzten und ein Mofa. Beide Jugendlichen hätten angegeben, dass sie das Mofa nicht gefahren sind. Die beiden seien in ein Krankenhaus gebracht worden und dort sei ihnen eine Blutprobe entnommen worden. Gegen sie werde nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, so die Polizei.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, soll sich an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefon 06322 9630 oder E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de wenden.