Was tun, wenn die Afrikanische Schweinepest kommt? Um zu informieren und Netzwerke aufzubauen, veranstalten Jägerinnen und Jäger der Kreisgruppen Bad Dürkheim und Ludwigshafen am Dienstag, 23. Juli, 18.30 Uhr, einen Vortrag im Weingut Zumstein.

„Wir müssen gerüstet sein, wenn die Schweinepest kommt“, sagt Jürgen Rohr aus Wachenheim, der bei der Kreisgruppe Ludwigshafen aktiv ist. Noch ist die Tierseuche in der Pfalz nicht aufgetreten. In Rheinhessen ist sie schon ein Thema. Bei Ausbruch drohen Sperrbezirke und Ernteeinschränkungen in betroffenen Gebieten. „Es muss ein Miteinander geben zwischen Politik, Landwirten, Winzern und Jägern“, findet Rohr, der für den Ernstfall gerüstet sein will.

Zum Thema informieren werden am Dienstag die Amtstierärztinnen Mandy Sperlich und Regina Kerth. Anwesend sein werden laut Rohr der gerade neu gewählte Kreisbeigeordnete Jonas Bender (SPD), der für das Thema zuständig ist, sowie Michael Back, ein Experte für Kadaverspürhunde. Rohr erwartet interessierte Jäger, Winzer, Landwirte und Mitarbeiter von Verwaltungen.