Im Kampf gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest hat die Kreisverwaltung nun die Regelungen aktualisiert. Was ändert sich dadurch?

Mitte August war das Schweinepest-Virus bei drei Tieren einer Kleinstzucht in Gerolsheim festgestellt worden. Daraufhin hatte die Kreisverwaltung neben der bereits bestehenden Sperrzone I eine Sperrzone der Kategorie III eingerichtet, in der die Regeln für den Handel mit Fleisch und die Jagd deutlich verschärft wurden. Diese Sperrzone umfasst einen Radius von zehn Kilometer um Gerolsheim.

Bislang gab es Gemeinden, die in beiden Sperrzonen lagen. Um klarzustellen, dass dann das strengere Recht aus Sperrzone III gilt, sind diese Gemeinden nun auch nur noch Sperrzone III zugeordnet. „So wird deutlicher, welche Regelungen dort gelten“, so der Kreis in einer Mitteilung.

In Sperrzone I dürfen Wildschweine oder Wildschweinfleisch in kleinen Mengen vermarktet werden, und zwar direkt an den Endverbraucher und örtliche Betriebe des Einzelhandels, die dieses direkt an Endverbraucher abgeben. Ergänzt wurde der Punkt damit, dass für die Vermarktung ein sogenanntes Gesundheitszeugnis nötig ist. Dieses Zeugnis dokumentiert, dass das zu vermarktende Fleisch frei vom Schweinepest-Erreger ist.

Eine weitere Neuerung betrifft die Suchhunde-Teams und die Drohnenflieger. Diese werden ab sofort vom Jagdpächter oder einem Jäger begleitet. Die Suchhundeteams, die Wildschweinkadaver aufstöbern sollen, hatten den Wunsch geäußert, bewaffnete Begleitung zu bekommen, um sich im Falle eines Wildschweinangriffs zu schützen. Zudem bestehe so die Möglichkeit, kranke Tiere direkt bei der Sichtung zu erlegen.

Noch Fragen?

Informationen zur Afrikanischen Schweinepest, Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie Allgemeinverfügungen im Netz: www.kreis-bad-duerkheim.de/asp.