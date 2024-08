Am Donnerstag wurde im Kreis die Afrikanische Schweinepest nachgewiesen. Es ist der erste Fall in der Pfalz. Die Kreisverwaltung hat nun eine Sperrzone eingerichtet, in der auch Teile Bad Dürkheims liegen. Noch gibt es kaum Einschränkungen. Doch das könnte sich ändern – und auch den Wurstmarkt betreffen.

Von einer „dynamischen Entwicklung in den vergangenen Tagen“ sprach der Erste Kreisbeigeordneten Timo Jordan (SPD) am Freitag bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz im